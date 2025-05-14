Ghost软件是一款大家都很熟悉的系统备份和恢复工具，该软件的研发方是赛门铁克公司。它的主要作用是创建硬盘分区的镜像文件。接下来，我会提供关于Ghost软件下载的详细信息。

1. 官方网站下载

请您先登录赛门铁克的官方网站，然后下载官方提供的Ghost正版软件，这样做可以保证您在使用过程中的安全。该网站上提供了30天的免费试用版本供您下载。

2. 第三方下载站点

国内常见下载平台如：

华军软件园

天空软件站

太平洋下载中心

3. 版本选择

常见版本有：

Ghost 11.5（经典版本）

Ghost 15（较新版本）

Ghost Solution Suite（企业版）

4. 系统要求

支持Windows XP到Windows 10

32位和64位系统

至少512MB内存

5. 下载注意事项

注意区分试用版和破解版

下载前检查文件大小和MD5值

建议使用杀毒软件扫描下载文件

6. 替代方案

现在较为推荐的系统备份工具有：

Acronis True Image

EaseUS Todo Backup

Macrium Reflect

7. 使用教程资源

可以下载后参考：

官方使用手册

国内技术论坛教程

视频教学资源

与UEFI启动兼容性问题

大硬盘支持情况

网络克隆功能使用