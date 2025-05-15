微软公司生产的Windows 10是一款广受欢迎的操作系统，该系统已经进行了多次版本迭代和功能增强。以下是Windows 10各个版本的相关详细信息：

1. 初始版本（1507）

Threshold 1这一版本于2015年7月正式面世，是Windows 10的首个正式版。该版本引入了全新的开始菜单、虚拟桌面以及Microsoft Edge浏览器等关键特性。

2. 十一月更新（1511）

2015年11月，代号“Threshold 2”的产品正式问世，它引入了多项新功能，比如将Skype融入其中、提升了平板电脑的使用感受、并对右键菜单进行了优化。

3. 周年更新（1607）

2016年8月，代号“Redstone 1”的系统正式发布，其中加入了Windows Ink工作区这一新功能，对Cortana进行了优化和升级，同时提升了安全验证的严格程度。

4. 创意者更新（1703）

2017年4月正式发布，那时加入了Paint 3D这款三维绘图工具，同时还有了Night Light游戏模式的蓝光过滤功能。

5. 秋季创意者更新（1709）

2017年10月正式推出，这款产品特别加强了混合现实体验的优化，同时引入了Fluent Design的设计思想。

6. 2018年4月更新（1803）





加入了时间轴功能、专注助手和更完善的隐私控制面板。

由于项目曾因一个重大缺陷被召回，因此最终推出的版本对剪贴板的记录功能进行了改进，同时提升了暗色主题的体验。

引入轻量级主题、沙盒功能，并优化了搜索体验。

一个小型更新，主要提升性能稳定性和企业功能。

10. 2020年5月更新（2004）

以年月组合的方式命名，对Windows Subsystem for Linux 2.0进行了优化和提升。

11. 20H2/21H1/21H2系列

自2020年开始，更新频率改为每半年一次，对启动菜单和任务栏进行了着重优化。

12. Windows 10 22H2

2022年10月发布的最新功能升级版本，之后将只进行安全方面的维护和更新。

每个版本都包括安全维护、性能的增强和新增功能的引入。用户可以借助Windows Update来查看现有版本并获取更新内容。我们建议用户定期对系统进行更新，以此确保系统性能达到最佳并享有安全保障。