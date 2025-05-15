显卡性能排行图作为一款直观的参考工具，主要帮助用户快速了解不同显卡的性能级别。该榜单是根据2023年的最新测试数据整理编制的，其中包含了NVIDIA和AMD两大品牌的众多主流型号。

【旗舰级】

RTX 4090

RX 7900 XTX

【高端级】

RTX 4070 Ti

RTX 3090 Ti

【中高端】

RTX 4070

RTX 3080

【主流级】

RTX 4060 Ti

【入门级】

RTX 4060

RX 7600

RTX 3060 Ti

天梯图使用注意事项：





1. 同级别显卡存在5%以内性能波动属正常情况

2. 不同测试项目（光追/DLSS/生产力）会导致排名变化

移动设备上的笔记本显卡性能普遍不如桌面版，差距大概在15%到30%之间。

选购建议：

4K游戏用户建议选择RTX 4080及以上

2K高刷选择RTX 4070/RX 7800 XT级别

1080P主流游戏RTX 4060/RX 7600足够

每月的排名会根据新增的驱动程序和游戏内容的更新而有所改变，因此，在挑选时，请考虑您实际的使用需求和财务预算。