win10系统安装步骤

1. 准备安装介质

在开始安装Windows 10之前，请确保您已经准备好了U盘或光盘。您可以通过访问微软的官方网站下载Media Creation Tool工具，利用它来制作启动U盘。需要注意的是，U盘的容量至少应该有8GB。除此之外，您还可以直接使用原始的ISO镜像文件。

2. 设置BIOS启动顺序

打开电脑，首先得进入BIOS的设置界面，通常是通过按Del、F2或F12键来操作。然后，在启动顺序的设置里，要把U盘或者光驱设为首选启动设备。设置完毕后，记得保存更改并退出。

3. 开始安装

将安装光盘插入电脑，电脑完成重启。随后，屏幕上会出现提示信息：“请按任意键从U盘启动”。此时，请任意按下键盘上的一个键。然后，按照提示选择适合的语言、时区以及货币类型。最终，点击“立即安装”按钮即可。

4. 输入产品密钥

请输入25位Windows 10的激活序列号。若您目前没有，可以先点击“我暂无产品密钥”的选项，等到系统安装完成之后，再进行激活步骤。

5. 选择安装类型

请选择“自定义安装：仅安装Windows（高级版）”，这样做可以启动一个全新的安装流程。

6. 分区和格式化

请挑选一个用于安装操作系统的磁盘，通常我们会选择C盘。在正式安装之前，建议您先对它进行格式化。如果需要调整磁盘分区，您可以先删除现有的分区，接着再创建新的分区。

7. 安装过程





系统将自动进行文件复制、功能安装以及系统升级等任务，整个流程大约需要20至40分钟的时间，在这段时间里，电脑可能会多次自动重启。

8. 初始设置

安装完成之后，应当对区域和键盘布局进行配置，并且要建立用户账户——推荐使用微软账户来登录——同时还需要设定密码以及处理相关的安全问题。

9. 更新驱动和系统

登录桌面界面后，请迅速连接网络，通过Windows Update来安装系统补丁和最新的驱动程序更新。

10. 激活系统

若您还没有输入密钥，请进入设置菜单，挑选“更新和安全”这一选项，之后点击“激活”按钮进行密钥输入，或者您也可以使用合法的激活工具来完成这一步骤。

提示：

安装前请备份重要数据

确保电脑连接稳定电源

建议安装64位系统以获得更好性能