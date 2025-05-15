windows11下载手机版

目前，官方尚未对外公布Windows 11的手机版本。微软也还未推出专门针对手机优化的Windows 11操作系统。目前来看，Windows 11只支持PC和平板电脑。所以，手机用户可以参照以下替代方案：

1. Windows 11远程桌面连接

您能够通过手机上的Microsoft Remote Desktop应用软件，连接到一台运行Windows 11系统的电脑。

需在PC端启用远程桌面功能

在使用手机时，必须下载并安装Remote Desktop应用程序，该程序兼容iOS及Android操作系统。

2. 安卓子系统WSA

Windows 11操作系统内置了Android系统的一个子模块，也就是所说的WSA。

可以在PC上运行Android应用

反向操作（在手机上运行Windows）则无法实现

3. 第三方模拟器方案

某些第三方开发者尝试将Windows 11移植到手机

这些项目通常存在性能问题和兼容性问题

不建议普通用户尝试，可能存在安全风险

4. 云电脑服务

您可以使用Azure Virtual Desktop这类云服务来执行相关操作。

在手机端，不论是通过网页浏览器浏览，还是借助专门的软件应用，用户都能轻松访问位于云端的服务器上运行的Windows 11操作系统。

需要稳定的网络连接和付费订阅

注意事项：

宣称Windows 11手机版下载的网站大多不可信

微软未授权任何手机版Windows 11发行

手机刷入非官方系统可能导致设备损坏

建议手机用户考虑：

继续使用Android/iOS系统

如需使用Windows应用，选择远程桌面方案