奇虎360公司开发的360软件管家是一款免费的管理工具，主要功能包括软件的下载、更新、卸载和系统优化等。该工具集成了丰富的正版软件资源，用户可以借助它迅速找到并安装所需的应用。而且，用户还可以轻松实现已安装软件的一键升级，确保电脑中的软件始终更新到最新版本。

360软件管家的主要特点包括：

1. 海量软件资源软件种类繁多，包括办公、娱乐、游戏和安全等多个领域，每款软件都经过了严格的安全审查，目的是确保用户不会下载到任何有害的恶意软件。

2. 一键安装与更新电脑能自动识别已安装的应用，还会显示可更新的版本信息，用户只需轻轻一点，就能轻松完成更新，无需再手动下载。

3. 软件卸载管理必须彻底清除所有残留的文件和注册表记录，防止因卸载不彻底而造成系统冗余文件的持续累积。





4. 系统优化功能提供启动加速服务、集成垃圾清理软件、还有注册表修复等特性，目的在于助力用户提升电脑的运行效率。

5. 安全防护该设备配备了360安全防护系统，该系统拥有卓越的病毒防御和插件绑定防护能力，从而能够充分保障用户电脑的安全性。

360软件管家在提高软件管理效率方面表现突出，特别适合那些电脑操作不够熟练的用户使用。它能降低手动下载和安装软件时可能遇到的风险。此外，它还具备系统优化的功能，有助于使电脑运行更加流畅。

有些用户可能担心360系列软件投放广告和后台运行会占用过多系统资源，因此建议用户根据自身的实际需要来选择是否启用这些软件。如果用户想要降低干扰，可以在系统设置里对相关选项进行修改，关闭那些不必要的功能。