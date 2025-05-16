win10截屏快捷键ctrl+alt+

在Windows 10系统里，截图操作可以通过快捷键快速完成。比如，QQ截图工具预设的快捷键是Ctrl、Alt加S，只要按下这三个键，就能进行区域截图。

除此之外，Windows 10还有以下常用截图方式：

1. PrtSc：截取整个屏幕并保存到剪贴板

2. Alt + PrtSc：截取当前活动窗口到剪贴板

按下数字键3，同时按住Shift键，再按字母键S，即可激活截图工具栏。在这个工具栏里，您可以选择执行矩形截图，亦或进行不规则形状的截图。

按下Win键与PrtSc键：即可迅速将整个屏幕的图像捕捉，并自动保存在“图片”文件夹中的“屏幕截图”子文件夹里。

截取画面之后，您可以选用绘图软件或者Word等文档编辑工具，接着利用Ctrl加V的快捷方式把截图复制粘贴到其中，这样便于您进行编辑或者保存。





使用QQ截图工具进行图片抓取，操作完成后，可以直接将抓取的图片粘贴到QQ对话界面中并发送出去。

对于经常需要截图的工作，建议：

1. 将截图工具固定在任务栏

2. 自定义设置自己喜欢的截图快捷键

使用专门的截图软件，比如Snipaste，能够获得更多样化的编辑功能。

记住这些快捷键能明显提高工作效率，并且还能大大减少使用鼠标的时间。