怎样做系统u盘重装系统

重装电脑系统时，系统U盘作为辅助工具显得尤为重要。在制作系统U盘之前，先得准备一个至少8GB容量的U盘和系统镜像文件。你可以选择下载Windows官方提供的镜像文件，或者从其他可信渠道获取。为了确保系统安全，最好是直接从微软官网下载，这样可以有效避免系统携带病毒或恶意软件。

制作系统U盘有多种途径，其中最为简便的方式是借助微软官方推出的Media Creation Tool工具。首先，您需下载并启动此工具，接着在界面中挑选“为其他电脑制作安装盘”这一选项，并指定U盘作为目标安装介质。随后，该工具将自动执行格式化和文件复制等步骤。

您可以选择使用Rufus这类第三方软件。首先，运行Rufus程序，并将U盘插入电脑。接着，在软件界面中，找出正确的U盘并设置为目标设备，然后点击“选择”按钮导入系统镜像。在分区类型选择环节，您可以选择MBR或GPT。随后，在文件系统选项中，选择NTFS。完成所有设置后，点击“开始”按钮即可。需要注意的是，这个过程将会删除U盘上的所有数据。





完成制作后，要在BIOS里对U盘启动项进行相应的调整。重新启动电脑，进入BIOS设置界面，一般是通过按Del、F2或F12键实现。随后，在界面中找到启动选项，并切换至U盘启动。设置完成后，记得保存更改。这样，电脑就会自动从U盘启动了。

进入系统安装界面，您得先挑选语言和键盘布局，然后点击“立即安装”按钮。之后，您需要填写产品序列号，或者选择“暂无序列号”这一选项。接着，您需要挑选适合的安装版本和模式。我们建议您选择“自定义安装：仅安装Windows系统”，这样一来，您就可以移除现有分区，并创建新的分区，以便实现系统的全新安装。

安装完毕后，系统会自动开启。此时，应该将U盘取出，不然系统有可能再次出现安装界面。按照提示操作，完成初始设置，创建用户账户，这样系统重装的任务就算完成了。建议赶紧安装必要的驱动和软件，并且更新系统。