wifi路由器的正确插法

查看路由器背面的接口标签，通常情况下，路由器会配置有WAN接口（通常为蓝色）和LAN接口（通常为黄色），而且部分高端型号还会额外提供USB接口。

请将宽带线路准确插入WAN接口。这条线路必须来自光猫或入户宽带接口，同时务必小心，确保不要错误地插入到LAN接口。

若您打算用有线手段将电脑接入网络，请使用网线将电脑的接口与路由器的LAN端口相连接。

电源适配器必须插入带有“DC IN”标识或电源符号的接口，这样做可以确保供电的稳定性。

请注意接口的方向。水晶头的网线有防止误插的构造，若反向插入，会有明显的阻力感，请勿用力强行插入。





查看指示灯的运行状态，确认连接正确无误，这时电源指示灯、WAN端口指示灯还有对应的LAN端口指示灯都应当亮起。

在使用无线功能时，一定要确认天线是否已经完全展开，同时还要保证它们是直立的。

放置物品时，务必注意保持与微波炉、蓝牙设备等可能干扰源的距离，尽量选择房间中央的位置，同时，将物品放置在较高的地方会更好。

请对各个接口实施定期检验，以确认它们未出现松动情况，尤其是那些频繁移动的设备接口部分。

首次设置完毕后，建议用胶带把网线牢固地贴好，这样可以避免不小心导致网线脱落，进而引发网络连接的中断。