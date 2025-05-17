win10可以不激活一直用吗

Windows 10系统即便未激活也能持续使用，不过这会带来一些功能上的限制以及使用上的困扰。具体来说，以下是详细的使用说明：

1. 基础功能可用性

未启用的Windows 10依旧能够执行大多数基本操作，诸如：

系统启动和关机

应用程序运行

文件操作

网络连接

基本硬件驱动支持

2. 功能限制

不激活系统会面临以下限制：

桌面右下角会持续显示"激活Windows"的水印

无法更改个性化设置（如壁纸、主题、锁屏等）

部分高级功能不可用，如Windows聚焦功能

无法通过系统设置更改用户账户图片

3. 安全更新

微软仍旧会对那些尚未激活的系统进行安全维护，提供必要的更新和修补程序，以此保障系统的安全性能不会受到影响。

4. 使用期限





在理论层面，Windows 10即便不进行激活，也能持续使用，这与以往版本在试用期结束后被彻底禁用的做法不同。

5. 专业建议

虽然可以长期不激活使用，但建议：

个人用户应考虑购买正版授权

企业用户必须激活以避免法律风险

学生可以关注教育优惠计划

可以使用合法免费的激活方法

6. 激活优势

激活后可以获得完整功能体验，包括：

完整的个性化设置权限

获得微软官方技术支撑

更稳定的系统更新支持

支持企业级功能

7. 法律风险

长期使用未激活的系统可能带来法律上的隐患，尤其是当用于商业活动时，可能会遭受微软方面的法律追责。