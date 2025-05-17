win10可以不激活一直用吗

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Windows 10系统即便未激活也能持续使用，不过这会带来一些功能上的限制以及使用上的困扰。具体来说，以下是详细的使用说明：
1. 基础功能可用性
未启用的Windows 10依旧能够执行大多数基本操作，诸如：
系统启动和关机
应用程序运行
文件操作
网络连接
基本硬件驱动支持
2. 功能限制
不激活系统会面临以下限制：
桌面右下角会持续显示"激活Windows"的水印
无法更改个性化设置（如壁纸、主题、锁屏等）
部分高级功能不可用，如Windows聚焦功能
无法通过系统设置更改用户账户图片
3. 安全更新
微软仍旧会对那些尚未激活的系统进行安全维护，提供必要的更新和修补程序，以此保障系统的安全性能不会受到影响。
4. 使用期限
在理论层面，Windows 10即便不进行激活，也能持续使用，这与以往版本在试用期结束后被彻底禁用的做法不同。
5. 专业建议
虽然可以长期不激活使用，但建议：
个人用户应考虑购买正版授权
企业用户必须激活以避免法律风险
学生可以关注教育优惠计划
可以使用合法免费的激活方法
6. 激活优势
激活后可以获得完整功能体验，包括：
完整的个性化设置权限
获得微软官方技术支撑
更稳定的系统更新支持
支持企业级功能
7. 法律风险
长期使用未激活的系统可能带来法律上的隐患，尤其是当用于商业活动时，可能会遭受微软方面的法律追责。
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