华硕售后服务中心官网

华硕官方设立的售后服务平台，即华硕售后服务中心的官方网站，其网址是。该网站主要提供以下服务功能：，包括但不限于：

输入产品序列号，即可方便地查询到设备的保修详情和有效时间。

下载平台支持按产品型号进行查找，而且用户能够获取到最新的驱动、固件以及工具软件。

您可以通过查询维修服务点，获得遍布全国各地的官方认证维修站点的详尽信息，包括具体地址、联系方式以及营业时间等。

平台提供技术支持，用户只需填写相应的表格，就能提出疑问。接着，官方的技术支持团队将承担起解答这些疑问的责任。

问题库中汇集了各类产品中普遍存在的故障处理方法，同时也包含了用户手册的相关信息。

6. 备件查询：可以查询更换零部件的价格和库存情况。

7. 维修进度查询：输入维修单号即可跟踪设备维修状态。

使用建议：





访问官网前准备好产品型号和序列号

建议优先使用在线支持避免不必要的送修

重要数据送修前请自行备份

保修期内建议选择官方授权维修点

注意事项：

官网不收取任何服务费用

谨防假冒网站，建议通过华硕官方渠道访问

服务时间：周一至周日 9:00-18:00