启动盘制作工具哪个好

制作启动盘对于系统重装和电脑故障的解决极为关键。以下是对几款热门启动盘制作软件的详尽比较，目的是帮助您找到最适宜的工具。

1. Rufus（推荐首选）

开源免费，无广告

支持UEFI/BIOS双启动模式

兼容Windows/Linux系统镜像

特别优势：处理Windows系统镜像时自动跳过TPM检测

最新版本：3.22（支持Windows 11）

2. Ventoy（多系统首选）

革命性的多系统启动方案

只需拷贝ISO文件到U盘即可启动

该设备能够兼容多种操作系统版本，涵盖但不限于Windows、Linux以及PE系统。

兼容性极佳，支持4GB以上大文件

3. 微PE工具箱（国内用户推荐）

内置常用维护工具（分区/DISM++/数据恢复）

纯净无捆绑，定期更新

特别适合Windows系统维护

提供32位/64位双版本

4. UltraISO（传统工具）

老牌刻录工具，稳定性高

支持制作光盘/U盘启动盘

付费软件（有试用版）

适合处理特殊格式镜像

5. 大白菜/老毛桃（谨慎选择）

内置广告和推广软件

可能修改浏览器主页

适合应急使用但不推荐长期保存

制作建议：

1. 准备至少8GB的优质U盘（USB3.0更佳）

2. 重要数据提前备份（制作过程会格式化U盘）

3. 建议下载原版系统镜像（MSDN渠道）

4. 主流主板建议选择UEFI+GPT模式

常见问题：

启动失败：检查BIOS设置（关闭安全启动）

识别问题：尝试更换USB接口（优先使用主板原生接口）

速度慢：建议使用USB3.0以上接口的U盘

注意事项：

杀毒软件可能误报，建议临时关闭

企业用户建议使用正版授权工具

Linux用户推荐使用dd命令或Etcher

根据您的具体需求，您可以选择恰当的工具：普通用户适合使用Rufus，而专业人士则更推荐Ventoy，对于国内的初学者而言，微PE同样是个不错的选择。完成制作后，建议您先用虚拟机测试一下启动效果。