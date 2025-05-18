u盘重装系统步骤详细图解

请确保准备一个容量大于8GB的U盘，并从该U盘中下载系统镜像，例如Windows 10的ISO格式镜像文件。

2. 下载并安装U盘启动盘制作工具（如Rufus）。

3. 运行Rufus，插入U盘后选择U盘设备。

4. 点击"选择"按钮，浏览并加载下载好的系统ISO文件。

选择分区类型时，请注意“MBR”和“GPT”这两种选项。究竟应该选择哪一种，这需要您根据电脑主板所支持的功能来决定。

6. 文件系统选择"NTFS"，簇大小保持默认。

按下“开始”按钮，请耐心等待，U盘启动盘的制作过程即将开始，大约需要5到15分钟才能完成。

8. 将制作好的U盘插入需要重装系统的电脑。

在开机环节，请持续按下F12键（不同电脑品牌可能使用不同的快捷键），这一操作有助于您进入启动选项的界面。

10. 选择U盘作为启动设备，按Enter键确认。

进入系统安装界面，第一步是挑选适合的语言来设置，然后确保时区和键盘布局正确无误，最后轻点“下一步”按钮，操作流程便会顺利推进。

选择“马上安装”按钮，随后输入对应的产品编号，若您尚未获取产品编号，请勾选“暂无编号”选项（您之后将有激活产品的机会）。

在选择系统版本时，您需挑选合适的型号，比如可以考虑选用Windows 10的专业版。

14. 接受许可条款后点击"下一步"。





15. 选择"自定义：仅安装Windows（高级）"。

取消既有的区域分隔，必须先对关键数据做好备份，之后方可踏入未被划分的区域，轻触“新建”按钮。

在设定系统分区的大小的时候，建议您至少保留超过100GB的存储空间，接着，请轻轻按下“应用”按钮。

请先挑选已经设置好的主分区，然后点击“下一步”按钮，启动安装过程，整个过程大约耗时20至40分钟。

19. 安装完成后根据提示设置区域、键盘布局等基本选项。

在本地区设立账户，或者选用Microsoft账户，调整好个人隐私的设置，完成这些步骤后，就可以进入桌面操作界面了。

初次使用本系统时，请记得立即安装相应的驱动软件，例如驱动精灵等辅助型工具。

请启动Windows Update程序以执行系统更新检查，并且确保安装所有必要的更新组件。

23. 安装必要的应用程序，恢复个人文件和设置。

注意事项：

操作前务必备份重要数据

确保电脑连接稳定电源

不同品牌电脑的BIOS设置可能有差异

如果机器启动时遇到故障，我们可能需要对BIOS里的启动设置进行修改，例如更改成UEFI或是传统启动模式。