nvidia显卡驱动安装教程

1. 确定显卡型号

访问NVIDIA官方网站，或者运用GPU-Z这款工具，可以查看到显卡的确切型号，比如RTX 3060或者是RTX 4080等。

笔记本用户需注意区分独显和核显型号

2. 下载官方驱动

请前往NVIDIA官方网站的驱动程序下载页面，链接为。

请挑选产品类别，例如GeForce或Quadro，确定系列，明确型号，并指定适用的操作系统。

点击"搜索"后下载推荐的驱动版本

3. 安装前准备

请先在控制面板中找到程序和功能选项，然后卸载与NVIDIA相关的程序，以移除旧版驱动。

建议使用DDU工具彻底清理残留文件

关闭所有杀毒软件和安全防护程序

4. 安装步骤

双击下载的.exe安装包

选择"自定义安装"选项

勾选"执行清洁安装"以确保无冲突

安装过程中屏幕可能会闪烁数次属正常现象





安装完成后建议重启计算机

5. 验证安装

右键桌面打开NVIDIA控制面板

在"系统信息"中查看驱动版本号

运行GPU-Z检查所有传感器数据是否正常显示

安装失败：尝试在安全模式下使用DDU清理后重装

黑屏问题：检查显示器连接线是否接在显卡输出口

性能异常：在NVIDIA控制面板中恢复默认设置

7. 驱动更新建议

游戏用户可保持最新版驱动

专业软件用户建议使用经过认证的Studio驱动

遇到问题时可回滚到上一个稳定版本

（由于无法实际生成图片，建议配合以下关键步骤截图：

1. 官网驱动下载页面

2. 自定义安装选项界面

3. NVIDIA控制面板版本信息