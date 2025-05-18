windows11虚拟机安卓版下载

在Windows 11操作系统中，若需运行安卓应用程序，最适宜的选择是使用微软官方推出的Windows Subsystem for Android（WSA）这一工具。以下是具体的下载与安装步骤：请依次按照以下步骤进行操作。首先，访问官方网站下载所需软件。然后，选择合适的安装包并保存至本地。接下来，打开安装包，按照提示完成安装过程。最后，启动软件并按照提示完成初始设置。

1. 系统要求检查

确保你的Windows11版本为21H2或更新

硬件条件：8GB以上内存，固态硬盘，支持虚拟化技术

需要开启BIOS中的虚拟化功能

2. 官方下载途径

微软已推出WSA正式版的下载资源，用户需按照以下步骤进行操作：先访问微软的官方网站，接着寻找WSA正式版的下载链接，最后依照提示完成下载流程。

打开Microsoft Store

寻找"Windows安卓子系统"相关信息

点击获取按钮下载安装

3. 安装后的配置

安装完成后需要进行以下设置：

在启动菜单里，搜寻“Windows安卓子系统”。

打开"开发人员模式"

选择"连续运行"以获得更好的体验

4. 安装安卓应用

WSA不支持直接安装APK文件，需要通过亚马逊应用商店：





在Microsoft Store平台，请您下载并安装一款名为"Amazon Appstore"的应用程序。

登录亚马逊账号

下载需要的安卓应用

5. 性能优化建议

在WSA设置中分配更多内存

关闭不需要的后台服务

更新显卡驱动程序

如果遇到启动失败：

检查Hyper-V功能是否启用

确保BIOS中虚拟化已开启

尝试以管理员身份运行

7. 替代方案

如果官方WSA无法满足需求，可以考虑：

第三方安卓模拟器（如BlueStacks）

云手机服务

双系统方案

微软可能随时对WSA的政策和功能进行改动，因此，用户们应当定期查看最新的更新信息。