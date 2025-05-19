windows10桌面下载

Windows 10操作系统支持用户采用不同途径下载并配置桌面壁纸。以下是三种相对普遍的操作步骤：

1. 微软官方壁纸库

启动Windows 10的“设置”程序，进入“个性化”选项卡，再点击“背景”这一选项。在此界面，用户可选择预置的桌面壁纸，亦或通过点击“浏览”按钮来挑选本地的图片。

2. Bing每日壁纸

Windows 10系统自带了Bing每日壁纸这一功能。您只需进入“设置”菜单，找到“个性化”这一选项，然后点击“背景”选项。将背景模式调整为“Windows聚焦”，系统就会自动下载并更新每日的Bing精美图片，将其设置为您的桌面壁纸。

3. 第三方壁纸网站

一些受欢迎的壁纸下载网站包括：

Wallhaven（提供高质量壁纸）





Unsplash（免费高清摄影作品）

Pexels（免费商用图片）

DeviantArt（艺术家创作壁纸）

下载壁纸时需要注意：

请检查您选择的显示分辨率是否与您的显示器尺寸相匹配，比如1920x1080、2560x1440、3840x2160等这些普遍的屏幕尺寸。

2. 注意图片版权，商业用途需确认授权

3. 推荐下载JPG或PNG格式的图片

安装完壁纸，您可以在个人化选项里挑选“填充”、“适配”、“拉长”、“铺满”等多种展示模式，借此实现最佳的视觉效果。对于使用多台显示器的用户来说，他们还可以为每台显示器单独挑选壁纸图案。