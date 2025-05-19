u盘电脑重装系统步骤

请准备以下工具：一款至少具备8GB存储空间的U盘（推荐选用USB3.0接口的型号）、一份正版操作系统的镜像文件（格式为ISO）、以及一款U盘启动软件（例如Rufus）。

2. 制作启动盘步骤：

插入U盘（注意提前备份U盘数据）

下载并运行Rufus工具

选择正确的U盘设备

点击"选择"按钮加载系统ISO文件

分区类型选择MBR或GPT（根据主板支持情况）

文件系统选择FAT32

点击"开始"按钮制作启动盘

3. BIOS设置：

重启电脑时连续按Del/F2/F12键（不同品牌按键不同）

进入BIOS后将U盘设为第一启动项

开启UEFI启动模式（如使用GPT分区）

保存设置并退出

4. 安装系统过程：

从U盘启动后选择"立即安装"





跳过产品密钥输入（可后期激活）

选择"自定义安装"

删除原有分区并新建系统分区

选择主分区开始安装

等待自动完成安装过程

5. 安装后设置：

创建本地账户或登录Microsoft账户

设置隐私选项

等待系统自动安装驱动程序

连接网络检查系统更新

注意事项：

1. 提前备份重要数据

2. 确保电源稳定（笔记本充满电）

3. 安装前记录原系统激活信息

4. 建议下载官方原版系统镜像