联想的售后服务电话号码为，这是联想官方推出的全国统一客服热线。该热线全天候开放，即7天24小时不间断，随时为用户解决问题。无论是遇到电脑硬件故障、软件难题、保修信息查询，还是需要售后服务咨询，用户都可以通过拨打这个电话来获得帮助。

联想的售后服务网络遍布全国众多大中城市，不仅提供电话援助，用户还可访问联想官方网站的在线客服，或通过微信公众号“联想服务”获取帮助。为了提升服务质量，联想还增设了上门维修服务，具体的服务内容和费用详情，用户可向售后客服进行咨询。

拨打电话至售后服务时，请确保携带电脑的序列号，该序列号一般位于机身底部或电池仓内，这样客服人员可以迅速查到您的设备详情和保修情况。若遇到软件故障，您可先使用联想电脑内置的“联想电脑管家”进行系统检查和问题解决。





在保修期限内的商品，联想将提供免费的维修服务（非因人为因素造成损坏）；而对于超出保修期限的商品，联想同样提供付费维修服务。联想售后部门保证对维修过程进行全程跟踪记录，并且会向客户出具详细的维修报告。

若需查找联想官方授权维修点的具体位置及联系电话，可访问联想官方网站的服务支持板块进行查询，亦或直接拨打400客服热线咨询。此外，联想为企业用户设立了专门的服务热线，具体的联系方式您在购买产品时可以向销售人员咨询。