正版windows10激活密钥

若您打算购买Windows 10的正版激活码，这里为您提供了几种合法的获取途径，供您参考。

1. 从微软官方商店购买

微软的官方网站上设置了Windows 10数字版许可证的购买途径，这一途径被认为是相当可信的。不同版本的定价不尽相同，通常情况下，家庭版的售价大约在139美元，而专业版的售价则大约在199美元。

2. OEM厂商预装密钥

购买新电脑时，大部分品牌的电脑型号都事先装好了正版Windows 10操作系统，通常这个系统的激活密钥都嵌入到了主板上的BIOS中。若需要查找这个密钥，你只需要在命令提示符窗口中输入"wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey"这个命令，就能查到了。

3. 微软合作伙伴授权

企业用户可以通过微软的批量授权服务，也就是所说的Volume Licensing，来获得授权码，这种服务特别适合那些需要大量授权的机构选用。

4. 教育机构授权





某些学校与高校借助Microsoft Imagine计划，为学生提供Windows 10的免费或优惠授权。

5. 零售渠道购买

亚马逊、新蛋等知名电商平台也销售正版Windows 10的授权密钥，但消费者在选购时一定要留心，看是否贴有官方授权的标志。

请注意：

请不要采取不正当手段去购买那些价格异常低廉的密钥，因为这样的密钥很可能来自非法渠道，或者是大规模授权的盗版产品。

微软会定期查封非法密钥，使用盗版密钥可能导致系统被锁定

正版密钥可以绑定微软账户，方便重装系统时自动激活

若您的预算有限，您可以选择安装未激活的Windows 10操作系统，这样做可能会影响部分个性化设置，不过核心功能仍然能够流畅运作。