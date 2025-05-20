无线路由器怎么设置密码

请先确保无线路由器已妥善连接电源和互联网。然后，用网线把电脑和路由器的局域网接口对接起来，或者试试用Wi-Fi连接到路由器设定的网络（一般路由器背面会标明网络标识和密码）。

打开电脑浏览器，将路由器的管理页面地址（一般会是192.168.1.1或192.168.0.1）输入到网址输入框里，这个地址可以在路由器的说明书或后盖标签上找到，然后按回车键继续。

请输入路由器管理界面的用户名和密码进行登录（一般默认的用户名和密码是admin/admin或admin/password，若之前修改过但忘记了，可能需要对路由器进行恢复到出厂状态的操作）。

进入后台管理页面，查找“无线配置”或者“Wi-Fi配置”这一选项（虽然不同品牌路由器的操作界面可能略有不同，但基本操作步骤大致相似）。

在无线安全配置阶段，请选择合适的加密技术。我们建议您采用WPA2-PSK或WPA3-PSK。这两种加密技术目前被认为是最高级别的安全措施。

请将您计划设置的新Wi-Fi密码输入到密码输入区域，我们建议您选取一个由超过8个字符组成的复杂密码，其中应包含大小写字母、数字和特殊符号。

设置已经完成，使用路由器时可能会弹出提示信息，告知需重启设备以使设置生效，遇到这种情况，请点击确认键，然后执行重启程序。





系统重启完成之后，接入该Wi-Fi的所有设备都将自动断开连接，用户必须使用新的密码才能重新建立连接。

补充说明：

建议定期（如每3个月）更换一次Wi-Fi密码

成功设置密码后，您便能在路由器的配置页面里找到已接入的设备清单，通过这种方式，您可以迅速识别并采取措施，防止任何未知的设备擅自连接到网络。

若家中配备了智能电器，在更改密码之后，必须在该设备上重新输入新密码。

一些老旧的设备或许不支持WPA3加密技术，若在连接时遇到麻烦，可以尝试切换至WPA2加密方式。