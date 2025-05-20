惠普笔记本怎么重装系统

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安装HP笔记本电脑的新操作系统是一项普遍的操作，不论是系统出了问题还是想要恢复到初始设置，都可以依照以下步骤来执行。
1. 准备工作
在重装系统之前，确保做好以下准备：
备份重要数据将个人文件、照片、文档等资料保存在外部硬盘或云服务平台上，这样做可以避免资料丢失。
准备安装介质请下载Windows 10或11的正版系统镜像文件，将其制作成可启动的U盘，亦或是选用惠普设备中的恢复分区。
记录产品密钥若电脑装的是正版Windows系统，必须记下电脑底部标注的Windows产品序列号，或者确认设备是否已经同微软的账户进行了绑定。
确保电量充足：插上电源适配器，避免过程中断电。
2. 进入BIOS设置
重启笔记本，开机时连续按Esc、F2、F10或F12（不同型号按键不同）进入BIOS。
在Boot选项中将U盘或恢复分区设为第一启动项。
保存设置并退出（通常按F10）。
3. 启动系统安装
插入U盘后重启，进入系统安装界面，选择语言和区域设置。
点击“现在安装”，输入产品密钥（可选跳过，后期激活）。
请选择“自定义安装”这一选项，若打算进行全新安装，需先移除现有的分区，然后新建分区，并对其进行格式化操作。
选择系统安装位置，点击“下一步”开始安装。
4. 安装后的设置
完成安装后，按照提示设置用户名、密码、网络等。
您可从惠普官网下载与您的型号相匹配的驱动程序，或者使用惠普支持助手实现自动安装。
更新系统：运行Windows Update安装最新补丁。
恢复备份的数据。
5. 使用惠普恢复分区（可选）
部分惠普笔记本自带恢复分区，可一键恢复出厂设置：
关机状态下，按住Win + B键开机，进入恢复界面。
选择“系统恢复”或“出厂重置”，按提示操作。
注意事项
重装前确保系统镜像与笔记本硬件兼容（如32位/64位）。
若发现电脑无法识别硬盘，请在BIOS设置界面里，将硬盘的工作模式更改为AHCI或IDE。
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