惠普笔记本怎么重装系统

安装HP笔记本电脑的新操作系统是一项普遍的操作，不论是系统出了问题还是想要恢复到初始设置，都可以依照以下步骤来执行。

1. 准备工作

在重装系统之前，确保做好以下准备：

备份重要数据将个人文件、照片、文档等资料保存在外部硬盘或云服务平台上，这样做可以避免资料丢失。

准备安装介质请下载Windows 10或11的正版系统镜像文件，将其制作成可启动的U盘，亦或是选用惠普设备中的恢复分区。

记录产品密钥若电脑装的是正版Windows系统，必须记下电脑底部标注的Windows产品序列号，或者确认设备是否已经同微软的账户进行了绑定。

确保电量充足：插上电源适配器，避免过程中断电。

2. 进入BIOS设置

重启笔记本，开机时连续按Esc、F2、F10或F12（不同型号按键不同）进入BIOS。

在Boot选项中将U盘或恢复分区设为第一启动项。

保存设置并退出（通常按F10）。

3. 启动系统安装

插入U盘后重启，进入系统安装界面，选择语言和区域设置。

点击“现在安装”，输入产品密钥（可选跳过，后期激活）。





请选择“自定义安装”这一选项，若打算进行全新安装，需先移除现有的分区，然后新建分区，并对其进行格式化操作。

选择系统安装位置，点击“下一步”开始安装。

4. 安装后的设置

完成安装后，按照提示设置用户名、密码、网络等。

您可从惠普官网下载与您的型号相匹配的驱动程序，或者使用惠普支持助手实现自动安装。

更新系统：运行Windows Update安装最新补丁。

恢复备份的数据。

5. 使用惠普恢复分区（可选）

部分惠普笔记本自带恢复分区，可一键恢复出厂设置：

关机状态下，按住Win + B键开机，进入恢复界面。

选择“系统恢复”或“出厂重置”，按提示操作。

注意事项

重装前确保系统镜像与笔记本硬件兼容（如32位/64位）。

若发现电脑无法识别硬盘，请在BIOS设置界面里，将硬盘的工作模式更改为AHCI或IDE。