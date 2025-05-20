安装系统于笔记本上，需提前准备系统安装用的U盘或光碟。需先进入BIOS设置，将U盘或光碟设置为首要启动设备，完成设置后，保存并重启电脑。

安装程序启动后，会引导用户进行语言、时区以及货币格式的设置。随后，用户需点击“立即安装”按钮，并在必要时输入产品序列号。选择“自定义安装”选项后，屏幕将显示硬盘分区情况。在此阶段，建议用户先删除现有的分区，再创建新的分区，以便于实现系统的纯净安装。

系统将自动执行文件复制操作，操作结束后会自动启动。启动后，需进行一系列基础配置，比如设定用户名、密码、安全相关问题以及隐私选项等。在安装完毕后，别忘了安装驱动，这些驱动可以从笔记本制造商的官方网站上下载相应型号的驱动程序。

针对无光驱的笔记本电脑，我们可以通过U盘来创建启动盘。首先，准备一个至少8GB容量的U盘，然后利用微软官方的Media Creation Tool工具来制作启动盘。制作成功后，将U盘插入笔记本，按照之前的步骤进行安装操作。

安装过程中常见问题：





若在BIOS界面中无法找到U盘的选项，那么或许应当调整启动设置，将其改为Legacy模式或UEFI模式。

2. 安装完成后无法联网，需要先安装网卡驱动