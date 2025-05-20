windowsxp镜像iso下载

微软公司推出的Windows XP安装镜像ISO文件，是款经典的操作系统文件。如今，它主要被应用于维护旧电脑和进行特定软件兼容性测试。但需留意，微软在2014年已正式停止对Windows XP的技术支持，所以建议只有在确实需要时才使用该系统。

对于想要获取Windows XP镜像ISO文件的用户来说，以下途径是合法的选择：，例如：，，以及。

微软官方表示：尽管已经不再提供支持，但仍有可能会在部分微软授权的合作伙伴那里找到Windows XP的原始安装光盘镜像。

若您拥有MSDN订阅账户，登录后即可获取正版ISO镜像。

学校或企业中，有些教育机构和企业或许仍然保存着合法的Windows XP系统安装文件。

下载Windows XP ISO时需要注意：

确保来源可靠，避免下载到被篡改的文件

建议校验文件的SHA-1或MD5哈希值





最好在虚拟机环境下测试使用

使用时需确保系统隔离，不连接互联网

安装Windows XP前需要考虑：

该系统已不具备安全补丁更新

很多现代软件已不再兼容

使用风险较高，建议仅用于特定环境

对于热衷于计算机或喜欢收集的人来说，Windows XP是一款具有深远历史意义的操作系统；然而，我们建议您通过虚拟机来运行它，这样既能满足您的使用需求，又能确保系统的安全。