windows7纯净版下载

Windows 7的纯净版是一个不包含任何第三方应用、插件或被修改过的系统映像。考虑到微软已经停止了对Win7的主流技术支持，我们建议用户优先考虑升级到更先进的Windows版本，以便获取最新的安全更新。如果用户确实需要使用Win7的纯净版，可以通过以下正规渠道来获取。

MSDN的订阅用户可以访问微软官方的MSDN下载中心，下载原始的ISO镜像文件，不过，这项服务是需要用户支付一定的订阅费用的。通常，人们认为通过这种方式获取镜像是一种正规的渠道。

微软官方已不再提供Win7系统ISO文件的下载，但部分学校及企业可能仍具备利用VLSC（批量授权服务中心）下载该文件的权限。

在可信赖的第三方技术论坛上搜寻相关信息，找到原始的SHA1校验值，然后使用校验工具对下载的文件进行核实。

必须注意，千万不要下载那些所谓的“破解版”或者“优化版”软件，因为这些软件通常都带有恶意程序。

重要提醒：

装好Windows 7系统之后，务必尽快安装所有安全补丁，尤其是2020年1月推出的最新版本。

建议仅在无网络连接的封闭环境中使用





某些新硬件可能不再提供Win7驱动支持

现代浏览器已不再支持Win7系统

建议使用虚拟机方式运行Win7系统

安全下载建议：

1. 使用校验工具验证ISO文件的SHA1值

2. 建议在虚拟机中测试后再安装

3. 安装后立即进行系统备份