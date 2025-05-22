电脑一直蓝屏重启循环

电脑常常出现蓝屏并自动关闭，这种现象虽然并不少见，但确实让人感到烦恼。此类问题往往是由硬件问题或软件漏洞引起的。接下来，我将一一列出可能的原因和相应的解决办法：

1. 硬件问题

内存故障尝试取出内存条，用橡皮轻轻擦净其金手指区域，再将其放回原位，或者尝试更换内存槽位来检查问题。

硬盘损坏执行 chkdsk /f /r 指令可对磁盘中的错误进行检查，同时，也可以借助硬盘检测软件（例如CrystalDiskInfo）来查阅SMART数据。

散热不良请清理CPU风扇及机箱内积聚的灰尘，同时检查散热硅脂是否保持湿润状态，一旦发现其干燥，请立即更换散热装置。

电源供电不足：检查电源功率是否匹配硬件需求，或更换电源测试。

2. 驱动冲突

启动安全模式（开机时需按F8键操作），随即便进行驱动程序的卸载流程，特别留意那些近期安装的显卡和主板芯片组相关驱动程序。

使用 DDU 工具彻底清除显卡驱动后重新安装官方版本。

3. 系统文件损坏

在命令提示符（管理员权限）运行：

`

sfc /scannow





执行/在线/清理/图像/恢复健康操作

若无效，可考虑系统还原或重装系统。

4. 软件冲突

卸载最近安装的软件，特别是安全类、优化类软件。

确认显示在屏幕上的错误代码，例如0x0000007B，您可以登录微软的官方网站，以便查阅其具体解释。

5. BIOS设置

恢复BIOS默认设置，禁用超频选项。

更新主板BIOS到最新版本（需谨慎操作）。

应急处理方案：

电脑在遭遇三次强制关机后，转入了WinRE模式，此时操作步骤包括：先点击“疑难解答”，接着点击“高级选项”，最后点击“启动设置”，其目的是为了尝试关闭自动重启功能。

准备PE启动盘备份重要数据后再进行修复操作。

如果之前的方法都不能解决您的问题，我建议您进行一次基础的系统检查，这个检查只需要保留CPU、主板和一条内存条。通过这样的检查，我们可以一步一步地找出硬件是否出现了问题。此外，当系统出现蓝屏的情况时，务必记录下错误代码和相关的文件名（比如ntoskrnl.exe），这些信息对于找到问题的根本原因非常重要。