2022年win7还能升级win10吗

2022年，即便Windows 7的官方服务已经停止，大家依然可以合法地免费升级到Windows 10。微软在2020年1月声明将不再对Windows 7提供额外支持，但之前提供的免费升级通道依然可用。

升级方法主要有两种：首先，需登录微软的官方网站，下载一个叫“Media Creation Tool”的程序，然后选择“立即升级此电脑”的选项进行升级；其次，可以制作Windows 10的安装镜像，制作启动盘后全新安装系统，在安装时输入Windows 7的激活码，系统就会自动激活。

升级前需要注意以下几点：

请务必检查电脑的硬件条件是否符合Windows 10的最低要求，具体来说，处理器速度应不低于1GHz，内存大小应不少于1GB（适用于32位系统）或2GB（适用于64位系统），同时硬盘可用空间应达到16GB或以上。

2. 建议先备份重要数据





3. 检查现有软件的兼容性，特别是专业软件

4. 32位系统只能升级到32位Windows 10

更新后的版本拥有众多亮点，包括持续的安全维护、更现代化的界面风格、更出色的硬件兼容性，以及DirectX 12等创新特性。但针对老旧的电脑，升级后可能会遇到性能下降的问题。在这种情况下，可以考虑选用轻量级的Linux发行版作为替代方案。

需要特别指出的是，尽管免费升级的渠道依然敞开，但微软或许随时会停止这项服务。因此，对于那些需要升级的用户来说，我们建议他们要抓住时机，以免错过最后的升级机会。