奇虎360公司推出的360应用商店，是一款面向安卓用户的分发平台，旨在为用户供应安全稳定的应用下载服务。在国内众多应用商店中，360应用商店以其丰富的应用资源而著称，囊括了游戏、社交、工具、生活等多种类型的应用。

360应用商店的主要特点包括：

安全检测机制要求，所有上架的应用都必须经过细致的病毒扫描和全面的安全检测，以此来保证应用中不含有任何恶意代码。

分类明确：依据不同的类别及使用场合进行区分，便于用户进行检索。

3. 一键安装功能：支持批量下载和自动安装，简化操作流程

4. 应用更新提醒：及时推送已安装应用的更新信息

5. 个性化推荐：根据用户使用习惯智能推荐可能感兴趣的应用

使用360应用商店时，建议：





优先下载带有"官方"或"认证"标识的应用

定期清理不需要的应用，释放手机存储空间

注意查看应用权限要求，避免授权不必要的权限

关注应用更新日志，了解功能改进和安全修复情况

360应用商店同样推出了PC客户端，这使用户能够在电脑端轻松下载并管理手机应用。伴随着5G技术与物联网的进步，360应用商店正逐步拓展至智能硬件领域，致力于为更多类型的设备提供应用服务。