联想笔记本键盘失灵一键修复

1
Science Technology
联想笔记本的键盘故障并不少见，可能会造成输入不畅或按键反应迟钝。以下是一些简便的修复方法，只需轻点一下即可尝试排除问题。
1. 重启笔记本
这种操作非常简单，设备关闭后只需静候六十秒，再重新开启，此方法有时能有效解决短暂出现的故障问题。
2. 检查键盘锁
某些品牌的联想笔记本中，配备了能通过Fn+NumLock组合键来锁定的功能。您可以试按一下这组快捷键，看看键盘是否能成功解锁。
3. 更新键盘驱动
右键点击开始菜单选择"设备管理器"
展开"键盘"选项
右键点击键盘设备选择"更新驱动程序"
选择"自动搜索驱动程序"
4. 运行键盘疑难解答
打开Windows设置
选择"更新和安全"
点击"疑难解答"中的"键盘"选项
按照向导完成修复
5. 检查物理连接
如果是可拆卸键盘，关机后重新插拔键盘排线。
6. 系统还原
若您在安装特定软件或进行系统升级后遇到了问题，可以试试将系统回滚到之前的备份状态。
7. 使用屏幕键盘应急
按Win+Ctrl+O打开屏幕键盘
等待修复期间可以继续使用电脑
如果上述方法都不能解决您的问题，那么可能表明键盘的硬件部分存在故障，所以请您尽快与联想的售后服务团队取得联系。
Science Technology