联想笔记本键盘失灵一键修复

联想笔记本的键盘故障并不少见，可能会造成输入不畅或按键反应迟钝。以下是一些简便的修复方法，只需轻点一下即可尝试排除问题。

1. 重启笔记本

这种操作非常简单，设备关闭后只需静候六十秒，再重新开启，此方法有时能有效解决短暂出现的故障问题。

2. 检查键盘锁

某些品牌的联想笔记本中，配备了能通过Fn+NumLock组合键来锁定的功能。您可以试按一下这组快捷键，看看键盘是否能成功解锁。

3. 更新键盘驱动

右键点击开始菜单选择"设备管理器"

展开"键盘"选项

右键点击键盘设备选择"更新驱动程序"

选择"自动搜索驱动程序"

4. 运行键盘疑难解答

打开Windows设置

选择"更新和安全"





点击"疑难解答"中的"键盘"选项

按照向导完成修复

5. 检查物理连接

如果是可拆卸键盘，关机后重新插拔键盘排线。

6. 系统还原

若您在安装特定软件或进行系统升级后遇到了问题，可以试试将系统回滚到之前的备份状态。

7. 使用屏幕键盘应急

按Win+Ctrl+O打开屏幕键盘

等待修复期间可以继续使用电脑

如果上述方法都不能解决您的问题，那么可能表明键盘的硬件部分存在故障，所以请您尽快与联想的售后服务团队取得联系。