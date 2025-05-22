微软会不定期发布Win10系统的升级包，这些升级对系统本身极为重要，它们主要涉及安全漏洞的修复、系统性能的提升以及新功能的添加。以下是一些关于Win10系统升级的实用信息：

1. 更新类型

每月的第二个星期二会有一次质量升级，这种升级是逐步累积的，我们通常称之为“补丁星期二”。

功能更新：每年两次重大版本升级（通常在5月和11月）

2. 检查更新方法

打开【设置】>【更新和安全】>【Windows更新】

点击"检查更新"按钮

可选：通过"高级选项"设置更新时段

3. 更新常见问题解决

更新卡住：尝试运行Windows更新疑难解答

空间不足：需要至少20GB可用空间（大版本更新）

驱动问题：更新前建议备份重要数据

4. 更新管理技巧

暂停更新：最多可暂停35天





主动下载：通过官网下载独立更新包（.msu格式）

企业版可使用WSUS服务器管理更新

5. 更新注意事项

重要更新建议在1个月内安装

功能更新会保留原文件10天（可回退）

更新过程中不要强制关机

6. 更新优化建议

使用有线网络连接更稳定

非工作时间设置自动安装

定期清理WinSxS文件夹节省空间

7. 特殊更新通道

Release Preview：提前测试下月更新

Insider Preview：体验测试版功能（需注册）

为了保障最高安全等级和最佳使用体验，请务必定期对系统进行更新。在执行重大版本更新之前，建议先查阅相关已知问题清单。若更新过程中遇到故障，可以尝试手动下载更新包，或者使用媒体制作工具进行修复。