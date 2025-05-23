路由器背面哪个是密码

路由器背面通常会有许多标识，其中，密码相关信息可能会以以下几种形式展现：

1. 默认WiFi密码（无线网络密钥）

这类标识通常包括“无线网络密码”、“无线接入密钥”以及“WPA加密密钥”。

可能是8-12位的字母数字组合

有些路由器会将密码单独印在可拆卸的卡片上

2. 管理员密码

请勿更改标记为“管理员密码”或“登录密码”的内容。

用于进入路由器管理界面

通常是"admin"或与WiFi密码不同

3. 其他常见标识：

SSID：无线网络名称（不是密码）

MAC地址：设备识别码（不是密码）

PIN码：WPS连接用（类似密码但不是常规密码）

4. 密码位置示例：

在贴纸底部单独一行

与WiFi名称并列显示

以"KEY:"或"PWD:"开头

5. 安全提示：

首次使用时建议修改默认密码

不要将密码贴纸拍照上传网络

若未发现密码，请持续按下Reset键，此操作能将设备恢复至出厂时的初始设置，但需留意，这一过程会将所有现有设置予以清除。

6. 不同品牌常见密码位置：

TP-Link：贴纸右下角

华为：SSID名称下方

小米：独立密码区