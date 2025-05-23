路由器背面哪个是密码

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路由器背面通常会有许多标识，其中，密码相关信息可能会以以下几种形式展现：
1. 默认WiFi密码（无线网络密钥）
这类标识通常包括“无线网络密码”、“无线接入密钥”以及“WPA加密密钥”。
可能是8-12位的字母数字组合
有些路由器会将密码单独印在可拆卸的卡片上
2. 管理员密码
请勿更改标记为“管理员密码”或“登录密码”的内容。
用于进入路由器管理界面
通常是"admin"或与WiFi密码不同
3. 其他常见标识：
SSID：无线网络名称（不是密码）
MAC地址：设备识别码（不是密码）
PIN码：WPS连接用（类似密码但不是常规密码）
4. 密码位置示例：
在贴纸底部单独一行
与WiFi名称并列显示
以"KEY:"或"PWD:"开头
5. 安全提示：
首次使用时建议修改默认密码
不要将密码贴纸拍照上传网络
若未发现密码，请持续按下Reset键，此操作能将设备恢复至出厂时的初始设置，但需留意，这一过程会将所有现有设置予以清除。
6. 不同品牌常见密码位置：
TP-Link：贴纸右下角
华为：SSID名称下方
小米：独立密码区
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