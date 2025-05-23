当前在网络上广泛流传的所谓“纯净版”Windows 7操作系统，其来源主要可以概括为以下几个方面的信息：

1. 基于MSDN原版镜像修改

这类系统继承了Windows 7的全部功能，去掉了部分非必要的组件，例如示例音乐和视频，并且融入了最新的系统升级。它保留了原版的外观设计，并且系统运行稳定。

2. 第三方精简版

这类系统经过大幅简化，去掉了许多部件，诸如Windows的功能和驱动程序等，非常适合在老旧的电脑上使用。但需要注意的是，它可能会遇到兼容性问题，使得某些软件无法正常运行。

3. OEM厂商定制版

某些电脑制造商会推出带有定制操作系统的产品，这些系统里已经预先安装了必要的驱动程序和工具应用。这类系统相对纯净，但其中会带有厂商的标识，并且还包含了一些预先安装的应用。

4. 个人修改版

那些对技术充满热情的个人所更新的系统版本，通常都融入了许多功能升级，比如优化配置和界面美化等。不过，这些系统的质量参差不齐，其中一些或许潜藏着安全隐患。

注意事项：

建议优先选择基于MSDN原版修改的系统

下载前务必核对文件的SHA1/MD5校验值





警惕捆绑恶意软件的修改版系统

重要数据电脑不建议使用过度精简的系统

安装建议：

1. 准备8GB以上U盘

2. 使用Rufus等工具制作启动盘

3. BIOS设置U盘启动

4. 按提示完成安装

5. 安装后建议使用杀毒软件全盘扫描

系统优化：

关闭不必要的视觉效果

调整虚拟内存设置

禁用不必要的启动项