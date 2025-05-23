微软推出的Windows 10是一款针对个人电脑的操作系统，自2015年7月问世后，陆续发布了多款版本更新。这些版本各具特色和优化，掌握它们之间的差异，能助用户挑选出最符合个人需求的系统。

Windows 10的最初版本号为1507，也就是RTM版。在这个版本中，我们看到了Cortana语音助手和Edge浏览器的加入，不过系统稳定性尚待提高，bug问题也较为突出。

2015年11月推出的1511版本，也就是所谓的November Update，标志着首次的重大升级，它优化了启动菜单和操作中心的设计，并提升了多任务操作的性能。到了2016年7月，1607版本，即Anniversary Update，则新增了Windows Ink工作区和生物识别登录等新功能。

2017年4月推出的1703版本，也就是创作者更新，着重提升了游戏和创作方面的体验，引入了游戏模式、3D画图等实用工具。同年10月，1709版本，即秋季创作者更新，引入了Fluent Design设计语言，并对混合现实功能进行了优化。





2018年4月推出的1803版本，即April 2018 Update，对时间轴功能进行了优化，并提升了隐私保护水平。而同年10月发布的1809版本，即October 2018 Update，则新增了云剪贴板、暗色主题等特色功能。

1903版（2019年5月更新）带来了Light主题和沙盒功能；1909版（2019年11月更新）进行了小幅调整，着重提升了性能。2020年5月的2004版（2020年5月更新）优化了搜索体验，并新增了Cortana独立应用。

21H2版本，也就是2021年11月发布的更新，依然是当前得到广泛支持的主要版本。它带来了更优化的安全性能、生产效率和管理特性。微软已经宣布，将在2025年10月停止对Windows 10的常规支持服务。

在选择系统版本时，一般用户为了获得更好的使用体验和最新的安全更新，推荐使用最新稳定版。而企业用户可能更倾向于选择长期服务频道（LTSC）版本，以便享有更长的技术支持。在安装系统过程中，用户可以通过访问微软官方网站下载ISO镜像文件，或者利用Media Creation Tool来制作安装光盘或U盘。