windowspe下载

微软研发的Windows PE，亦即大家熟知的Windows预装环境，是一款设计风格简约的系统。该系统主要服务于系统安装、故障排除和日常维护等工作。它依托于Windows的内核技术，但仅包含运行基础工具和应用所需的最基本功能。

下载Windows PE的方法主要有以下几种：

1. 从微软官方网站下载：

访问微软官方下载中心

请寻找“Windows评估和部署工具包”的资料，这个工具包亦称作“Windows ADK”。

下载最新版本的Windows ADK安装包

2. 通过Windows ADK获取：

在安装Windows ADK这套工具时，务必挑选“部署工具”以及“Windows PE”这两个必要的组成部分。

安装完成后可在安装目录中找到Windows PE文件

3. 第三方镜像下载：

您可以在众多技术论坛上，亦或那些专门的网站上，找到并下载到那些现成的Windows PE镜像文件。

但要注意安全性，建议选择知名可靠的来源

4. 自制Windows PE：





使用DISM工具创建自定义的Windows PE镜像

可根据需要添加驱动程序和其他工具

注意事项：

下载文件时需留意版本之间的兼容性，若操作系统为32位，需选择相应的Windows PE版本；若是64位系统，则应挑选适配的版本。

商业使用需遵守微软的授权条款

建议在虚拟机中测试下载的Windows PE镜像

Windows PE的主要用途包括：

系统故障诊断和修复

数据备份和恢复

系统部署和安装

硬件测试和诊断

文件下载完成后，请务必进行详尽的完整性检查和安全性评估。您可以通过使用MD5或SHA校验工具来核实所下载的文件是否与官方发布的版本相符。