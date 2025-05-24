联想正版原厂oem系统

联想生产的电脑所使用的，是微软公司特别授权并针对联想量身打造的Windows操作系统。该系统并非市面上普遍流通的常规版本，它拥有以下几个显著的特色：，，，。

1. 预装激活机制

联想OEM系统通过主板BIOS中的SLIC信息实现自动激活

系统安装时会自动识别联想硬件信息

无需手动输入产品密钥

2. 系统定制内容

包含联想专属的驱动程序和工具软件

系统主题和壁纸带有联想品牌标识

可能预装联想增值软件(如Lenovo Vantage等)

3. 恢复功能

支持通过联想一键恢复功能

可通过隐藏分区恢复出厂系统

恢复过程中会保留OEM系统激活状态

4. 使用注意事项

仅限联想品牌电脑使用

更换主板后需要重新激活

不支持迁移到其他品牌电脑

5. 获取方式





新购联想电脑自带正版系统

可通过联想官网下载恢复镜像

部分型号可申请恢复介质

6. 技术支撑

享受联想官方系统支持服务

可通过Lenovo Support网站获取帮助

可联系联想客服获取系统相关问题解答

7. 系统更新

可通过Windows Update获取更新

联想会推送特定的驱动和固件更新

建议保持系统为最新版本

8. 授权验证

可通过系统属性查看激活状态

可使用"slmgr /dli"命令查看授权详情

正版系统会显示"联想"授权信息

9. 售后服务优势

预装系统享受联想完整质保

系统问题可享受优先技术支撑