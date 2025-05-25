windows11正式版

微软发布的Windows 11正式版，是一款全新的操作系统。它带来了全新的用户界面和多项功能的提升。在界面设计方面，系统将开始菜单和任务栏都放置在了中央，这样的布局让视觉体验显得更加现代。而且，Windows 11正式版还能够运行安卓应用，这是微软首次将安卓生态系统整合到Windows平台中。

在系统性能方面，Windows 11对内存管理进行了改进，这使多任务处理变得更加流畅。文件资源管理器推出了新的布局设计，使用户操作更加直观和方便。此外，内置的Microsoft Edge浏览器性能得到了提升，还增加了垂直标签页等新功能。

Windows 11的正式版提升了游戏乐趣，支持DirectX 12 Ultimate和Auto HDR技术。Xbox Game Pass功能得到了深度融合，让用户能更方便地浏览游戏库。而且，系统对多显示器功能进行了优化，连接多个显示器后，还能保存窗口的布局。





在保障安全方面，Windows 11要求设备搭载TPM 2.0芯片，这有效提升了硬件的安全性。另外，Windows Hello的人脸和指纹识别技术变得更加灵敏。而且，系统对Windows Update进行了改进，使得更新文件更小，安装速度更快。

Windows 11的正式版对电脑配置有具体规定，需要64位CPU、4GB以上内存、64GB以上存储空间，以及DirectX 12兼容的显卡。为此，微软推出了PC健康检查工具，帮助用户检测设备是否满足升级要求。升级过程简单易行，系统会自动保存用户文件和软件。