自家wifi密码忘了咋办

家里无线网络的密码忘掉的情况相当常见，不过别慌，这里有几个小技巧可以帮助你迅速恢复密码：

1. 查看路由器背面标签

路由器的底部或背面通常会有一个标签，这个标签上写明了网络的默认名称和密码。若是用户在首次设置时未更改密码，那么这些信息仍旧有效。

2. 通过已连接设备查看

在已连接该WiFi的手机/电脑上：

在Windows操作系统的电脑中，您应当首先启动“网络和共享中心”，接着点击显示的WiFi名称，然后浏览至无线属性设置界面，并在安全设置中勾选“显示字符”这一功能。

开启Mac设备，首先点击进入“钥匙串访问”功能，接着在搜索栏中输入无线网络的名称，找到匹配的网络后，双击进入其详细页面，最后勾选“显示密码”这一功能选项。

在使用安卓手机配置网络的过程中，首先应当激活设置功能，然后从选项中选出网络与互联网相关的内容，之后点击进入WiFi设置，识别并选定已连接的网络，最终点击查看共享密码的选项（在某些情况下，可能还需要完成身份验证的程序）。

iPhone：由于系统限制，无法直接查看已保存密码

3. 登录路由器管理页面

在浏览器地址栏输入：

192.168.1.1 或 192.168.0.1

（具体地址见路由器背面）





请用管理员身份登录系统，账号预设为admin，密码同样为admin。登录成功后，您将能够进入无线设置界面，在那里您可以自行决定是查看还是更改密码。

4. 重置路由器

若先前尝试的方法均无效，请对路由器背面的复位按钮进行持续按压，大约持续十秒钟，以此触发恢复出厂设置的功能。完成操作后，您需使用预设的密码重新接入网络。然而，需留意，此举将使您所有的网络配置重置为初始的默认设置。

5. 联系网络服务提供商

如果是ISP提供的路由器，客服可能保存有初始密码记录。

预防建议：

将密码记录在手机备忘录或密码管理软件中

设置易记但强度足够的密码

将写有密码的标签贴在路由器隐蔽位置

利用非正规渠道获取无线网络的密码可能带来安全隐患，因此这种行为并不受到鼓励。