windows密钥在哪里找

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Windows系统的密钥通常可以通过以下几种方式查找：
1. 购买时的凭证
如果你购买的是零售版Windows，密钥会印在包装盒内的卡片上，或通过电子邮件发送给你。
2. 预装系统的电脑
许多品牌电脑（如戴尔、惠普、联想等）会将密钥嵌入BIOS中，无需手动输入。你可以使用工具（如ProduKey）提取。
3. 系统内查看
使用命令提示符：
以管理员身份运行CMD，输入以下命令后回车：
`
wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey
通过PowerShell：
打开PowerShell，输入以下命令：
powershell "(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey"
4. 微软账户
如果Windows已关联微软账户，密钥会绑定到账户中。重新安装系统时，登录账户即可激活。
5. 第三方工具
可以使用ProduKey、Belarc Advisor等工具从注册表中读取密钥（需谨慎选择可信工具）。
6. 联系微软支持
如果丢失密钥且无法找回，可提供购买凭证联系微软客服协助。
注意：避免使用不明来源的密钥生成器或盗版密钥，可能导致系统不稳定或法律风险。
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