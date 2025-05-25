windows密钥在哪里找

Windows系统的密钥通常可以通过以下几种方式查找：

1. 购买时的凭证

如果你购买的是零售版Windows，密钥会印在包装盒内的卡片上，或通过电子邮件发送给你。

2. 预装系统的电脑

许多品牌电脑（如戴尔、惠普、联想等）会将密钥嵌入BIOS中，无需手动输入。你可以使用工具（如ProduKey）提取。

3. 系统内查看

使用命令提示符：

以管理员身份运行CMD，输入以下命令后回车：

`

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey





通过PowerShell：

打开PowerShell，输入以下命令：

powershell "(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey"

4. 微软账户

如果Windows已关联微软账户，密钥会绑定到账户中。重新安装系统时，登录账户即可激活。

5. 第三方工具

可以使用ProduKey、Belarc Advisor等工具从注册表中读取密钥（需谨慎选择可信工具）。

6. 联系微软支持

如果丢失密钥且无法找回，可提供购买凭证联系微软客服协助。

注意：避免使用不明来源的密钥生成器或盗版密钥，可能导致系统不稳定或法律风险。