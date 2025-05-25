联想官方网站上的网上购物平台由联想集团正式创建，为顾客提供了购买联想全线产品的正规途径。顾客在官网商城能够选购到包括ThinkPad、拯救者、小新、YOGA、Legion等多个系列的笔记本电脑、台式机、平板电脑、智能手机以及智能设备。

商城详细展示了产品参数、高清图片以及用户评价，便于消费者全面掌握产品特点。联想官方网站商城经常举办限时优惠，新用户注册即可获得专属优惠券。支付途径多样，包括支付宝、微信支付和银联等，配送服务遍及全国，部分城市可实现次日送达。





在售后服务上，联想官方商城提供正规的发票以及官方的保修服务。用户可以享受七天无理由退换货的便利政策。而且，通过联想官网购买的商品，消费者还能够获得专属的客服支持。无论是遇到什么问题，消费者都可以通过在线客服或者拨打400电话，获得专业的解答。

针对企业用户，联想官方网站商城特别设立了企业购买专区，这里可以享受批量购买折扣以及为大客户定制的服务。此外，官网还会率先推出联想的新产品，让消费者能够第一时间抢购到最新推出的各种科技新品。为了给用户带来便利，联想官网商城还增设了产品对比、配置定制等实用功能，使得购物过程变得更加便捷和智能。