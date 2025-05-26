苹果官网正品查询入口

苹果官方网站设置了方便的正品查询通道，用户只需按照以下步骤就能完成验证：，，，。

1. 访问苹果官网

访问苹果公司的官方网站（网址：），然后浏览至页面下方，寻找“技术支持”或者“服务帮助”这一栏。

2. 进入保修状态查询页面

在“技术支撑”这一页面里，您可以挑选“查看保修状态”这一选项，或者直接进入苹果官方的保修状态查询网站（）。

3. 输入设备信息

请输入您的设备序列号或者IMEI码。这些信息可以在设备的“设置”菜单里找到，具体路径是“通用”选项下的“关于本机”，同时也可以在设备的原始包装盒或购买时的发票上查看到。

4. 验证设备信息





系统会展示设备的保修详情、购买时间以及激活时间，若这些信息与你所保留的购买资料相符，便可认定该设备为正品。

5. 联系苹果客服

若查询结果与预期不一致，又或者设备信息无法得到确认，您可以直接拨打苹果官方客服电话（）进行进一步的确认和核实。

6. 通过Apple Store应用查询

在Apple Store应用里，您需要先登录您的Apple ID，然后点击“账户”选项，再进入“设备”这一页面。在这里，您可以查看所有已绑定的设备及其详细信息，务必确认这些设备的来源是可信的。

7. 警惕非官方渠道

苹果官方并未允许通过任何第三方平台进行销售，亦未授权非正规渠道的设备。因此，在购买时，消费者应当确保通过苹果官方网站、Apple Store实体零售店或获得官方授权的经销商进行购买。

采用这些手段，您能保证所购苹果产品为真品，并且能够获得全面的售后服务。一旦遇到问题，请及时停止使用，并与苹果官方取得联系处理。