bios找不到u盘启动项

若在BIOS设置中未发现U盘启动选项，请依照以下步骤逐一检查并解决可能出现的问题：，首先，确认U盘是否正确连接至电脑，其次，检查BIOS设置中是否有启用U盘启动的选项，然后，重启电脑并尝试进入BIOS设置，最后，确认U盘启动项是否在启动设备列表中显示。

1. 检查U盘启动盘制作是否正确

使用Rufus这样的工具来制作启动盘，务必注意选择恰当的分区方案，比如MBR或者GPT。

尝试更换其他U盘制作工具，如UltraISO或Ventoy

2. BIOS设置检查

进入BIOS后查看"Boot"选项卡

请确认“USB引导”或“传统USB支持”这一选项已经被激活。

检查"Secure Boot"状态，建议暂时禁用

请检查“启动模式”是否设置为UEFI或传统模式（需与U盘制作方法相一致）。

尝试更换USB接口（优先使用主板背面的USB2.0接口）

拔掉其他USB设备，只保留启动U盘





如果是USB3.0接口的U盘，可以尝试使用USB2.0接口

4. 其他解决方法

更新主板BIOS到最新版本

尝试使用快捷键调出启动菜单（通常为F12、F11或ESC）

检查U盘是否在其他电脑上可识别

确保U盘文件系统为FAT32（兼容性最好）

5. 高级解决方案

在BIOS界面里，将设置恢复至出厂预设（选择“加载优化默认值”）。

尝试在PE环境下使用引导修复工具

检查硬盘控制器模式是否为AHCI

若前述手段均无法解决问题，那么或许得考虑检查主板硬件是否存在故障，或者尝试使用不同型号的U盘进行测试。同时，建议您记录下BIOS的版本号以及U盘的具体型号，这样有助于我们进行更深入的故障排查。