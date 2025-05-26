联想一键恢复出厂系统

联想电脑内置了一款名为“一键恢复出厂设置”的便捷工具，该工具能在系统故障或用户需重置时，迅速将电脑恢复至初始状态。这一功能非常实用，尤其是对于那些不太懂得手动重新安装系统的普通用户来说，显得尤为适用。

使用联想一键恢复的步骤如下：

电脑未开启时，留意键盘上那个位于电源键附近的小圆点按钮，它就是NOVO键。

按下NOVO键，并持续大约三秒钟，随后电脑将自动启动并进入恢复模式。

在弹出的菜单中，挑选“系统恢复”这一选项。

4. 根据提示选择恢复方式，通常有以下几种：

仅恢复C盘（保留其他分区数据）

完全恢复整个硬盘（所有分区都会被格式化）

备份当前系统（创建恢复点）





选择确定之后，请耐心等待系统恢复，整个过程可能耗时30分钟至1小时。

6. 恢复完成后，电脑会自动重启

注意事项：

1. 使用前请务必备份重要数据，特别是选择完全恢复时

2. 恢复过程中不要中断电源

3. 恢复后需要重新安装部分驱动和软件

若是较旧的联想品牌电脑，或许得借助恢复光盘或USB启动盘来进行操作。

联想一键恢复功能的特点是操作简便，用户无需具备专业技术，便能迅速处理系统故障。然而，必须留意的是，系统恢复后将会回到出厂时的初始状态，此后安装的软件以及系统更新都需要重新进行设置。