如何清理电脑c盘垃圾

对电脑C盘进行垃圾清理能够显著提高系统运行效率，并且有助于节省存储容量。以下是一些切实可行的清理手段：

1. 使用Windows自带磁盘清理工具

在资源管理器里，用鼠标右键点击C盘，接着选择“属性”菜单中的“磁盘清理”选项。系统将自动进行扫描，找出那些可以删除的临时文件和系统缓存等无用垃圾文件。在确认需要清理的项目后，点击“确定”按钮即可。

2. 清理下载文件夹

请进入C盘，找到"用户"目录，接着点击"你的用户名"，然后选择"下载"文件夹。在这个文件夹里，删除那些不再需要的大文件。这个文件夹往往被人们忽略，但它可能会占据相当多的磁盘空间。

3. 转移个人文件

将个人文档、图像、影片等资料转移到不同的存储区域，可以通过启用“库”这一功能来调整这些文件夹的保存地点。

4. 卸载不常用程序

通过控制面板中的“程序和功能”选项，可以查看已安装的软件列表，然后选择并卸载那些长时间未使用的应用。在此过程中，特别需要关注那些体积较大的软件，比如游戏和设计类工具。

5. 清理系统还原点

在系统设置里搜寻“系统保护”这一选项，点选“配置”功能后，可以将过时的系统还原点移除，只保留最近的一到两个。

6. 使用第三方清理工具





专业的清理工具，比如CCleaner和Dism++，能够提供更为深入的清理效果，不过在使用过程中，务必记得备份好重要的数据。

7. 关闭休眠功能

以管理员权限启动命令提示符，输入"powercfg -h off"这一指令后，可以成功删除hiberfil.sys文件，通常这样做能够释放出数GB的存储空间。

8. 调整虚拟内存

在系统属性的高级设置里，性能选项中，需要调整虚拟内存的配置，可以选择由系统自动管理，或者将其移动至其他分区。

9. 清理浏览器缓存

各种浏览器通常会在电脑的C盘位置存放众多缓存文件，同时，我们也需要定期对浏览器的历史记录和缓存数据进行清理。

10. 检查磁盘错误

在命令提示符界面输入"chkdsk c: /f"这一指令，可以用来检测并修正磁盘中的问题，而且有时候还能帮助释放那些因错误而被占用的空间。

清理完毕后，建议您开启电脑，以便让所有调整得以实施。若能定期（比如每月进行一次）进行此类操作，便能确保C盘有足够的空间，同时保证系统运行得更加顺畅。