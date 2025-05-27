小白装机u盘装系统步骤图解

请务必提前备好一个容量不低于8GB的U盘，同时确认该U盘内并未保存任何重要信息，因为制作启动盘时，该U盘将会被进行格式化操作。

请下载微软官方推出的Media Creation Tool工具，您可以在微软的官方网站上免费获取这个工具。

进入工具操作界面，挑选“为另一台电脑制作安装光盘”的选项，紧接着轻点“下一步”按键。

请挑选合适的编程语言、软件版本以及系统结构，我们建议您选用与您现有电脑兼容的64位操作系统。

5. 选择"U盘"选项，插入U盘后会自动识别

请耐心等待，我们需要先下载系统所需的文件，接着把这些文件复制到U盘里，整个过程大约需要耗费30到60分钟，但实际所需时间可能会根据网络条件有所变化。

完成制作后，请记得重启电脑。在电脑开机过程中，一定要持续按下F12键（这里要提醒的是，不同型号的主板可能使用的快捷键会有所差异）。

8. 在启动菜单中选择U盘启动项

9. 进入安装界面后选择"现在安装"

10. 输入产品密钥（可跳过，安装后再激活）





11. 选择"自定义：仅安装Windows"

12. 选择要安装系统的分区（建议先格式化目标分区）

13. 等待安装完成（约20-40分钟）

14. 安装完成后按提示设置用户名、密码等基本信息

15. 进入桌面后建议立即更新系统补丁和驱动程序

注意事项：

操作前备份重要数据

确保电脑有稳定电源

不同品牌电脑的启动菜单快捷键可能不同

建议使用原版系统镜像