正版win7在哪里下载

微软官方已经不再对Windows 7提供主流技术支持，不过，大家仍然可以通过以下合法途径来获取正版操作系统：

1. 微软Volume Licensing批量许可中心

企业用户可通过微软批量许可计划购买，需提供企业资质证明。

2. 微软授权经销商

联强国际

神州数码

英迈中国

这些经销商具备微软官方授权的软件分销资格，能够供应未曾拆封的OEM操作系统光盘。

3. 微软TechNet订阅服务

专业用户可以通过订阅服务获得测试用的正版软件副本，但需特别留意，这些副本不得用于生产环境。

4. 淘宝微软官方旗舰店

有时会售卖库存中的零售版商品，需留意核实店铺的资质以及产品的激活密码使用方法。

重要提醒：

所有正版包装应包含全息防伪标签

零售版建议索要纸质发票

OEM版需随主板绑定激活

密钥激活次数超过限制需致电微软客服

不建议通过以下途径获取：

× 各类破解论坛

× 第三方网盘资源

× 低价密钥贩卖网站

这些渠道存在安全隐患和法律风险。

当前Windows 7的最新版是Service Pack 1（版本号6.1.7601），安装完毕后，建议您尽快通过Windows Update来下载所有安全更新，这些更新截止到2020年1月。