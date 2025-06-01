电脑系统激活工具在市面上并不少见，涉及Windows以及MacOS等多个系统平台，提供了多种激活器选项。这些工具的主要作用是帮助用户规避正版验证的步骤，然而，在使用过程中，我们还需注意以下事项：

1. KMS激活工具

这是最常见的Windows激活方法，它通过模拟企业版的KMS服务器实现连续180天的激活。在使用此方法时，用户需暂时关闭杀毒软件，但这一行为可能会引发安全风险。

2. 数字许可证激活

某些工具可以获取微软的数字授权，借助这一手段，软件得以持续激活。这样的做法相对稳妥，但可能违反了软件的授权规定。

3. 开源激活工具

某些开源项目，诸如Microsoft-Activation-Scripts，它们所提供的激活方法清晰可见，并且采用这些方法所带来的风险相对较小。

4. MacOS激活补丁

针对黑苹果或特殊需求的工具，可以绕过苹果的验证机制。

安全提醒：





从不可靠来源获取的激活工具可能包含病毒木马

商业用途建议购买正版授权

部分工具会导致系统更新异常

企业用户使用盗版工具可能面临法律风险

替代方案：

微软官方免费提供Windows 10/11试用版

教育机构用户可申请免费正版授权

考虑使用Linux等开源系统

在使用这些工具时，请留意它们可能违反软件的使用许可条款。因此，在使用之前，用户应仔细思考潜在的风险，并应谨慎做出决定。