免root手机给电脑装系统

许多用户都想要给自家的电脑重新安装系统，但同时又不想费心去处理root手机的权限问题。实际上，通过一些不需要root的操作，我们完全可以利用手机来给电脑安装系统。接下来，我将向大家详细讲解几种非常实用的操作步骤。

1. 使用OTG线+U盘模式

现代智能手机大多支持OTG功能。只需准备一根OTG转接线，就能将U盘和手机连接起来。通过使用Rufus等软件，把系统镜像复制到U盘上，就能制作出一个可启动的安装盘。整个操作过程简单易行，不需要特别的权限。

2. 通过局域网共享安装

在手机上先下载好操作系统的ISO镜像文件，然后通过ES文件浏览器等软件在手机上配置FTP服务，或者开启文件共享功能。在电脑端，通过局域网连接到手机中的镜像文件，并使用rufus等工具将数据直接写入U盘或硬盘。

3. 使用手机TWRP恢复模式

某些手机型号即便没有进行root操作，也能顺利进入TWRP恢复模式。在TWRP恢复模式下，用户可以方便地使用dd命令将系统镜像复制到U盘。这个过程比较复杂，更适合那些对技术有一定了解的用户。

4. 云端安装法





将系统镜像文件上传到网盘，接着在电脑上下载并使用。这样做虽然不是直接在手机上安装，但避免了用数据线传输的麻烦。多数网盘客户端都支持直接链接下载，而且下载速度也挺快。

注意事项：

确保下载的系统镜像完整且来源可靠

操作前备份重要数据

根据电脑配置选择合适的系统版本

检查U盘是否支持启动功能

这些操作不需要root权限，安全性相对较高，同时操作起来也比较简单。根据实际情况的不同，选择最恰当的方案，便能轻松完成电脑系统的安装或重新安装。