惠普官网设有售后服务，该服务是公司向顾客提供官方技术支持的重要途径。顾客在此可以享受到，包括但不限于以下各类服务：

1. 产品保修查询

输入序列号，您就能了解到产品的保修剩余期限和服务详情，此外，部分产品还提供了保修延长的购买选择。

2. 驱动下载

提供惠普全系列产品的驱动程序、固件和软件下载，同时支持用户依据各自的产品型号进行精准搜索。

3. 在线技术支撑

设立常见问题解答资料库、提供故障处理手册，同时支持在线咨询、电子邮件以及电话等多样化的沟通方式。

4. 维修服务申请

您可以在网上提交维修申请，同时也能查看维修的进度，而在一些特定区域，我们还提供上门收取故障件的服务。

5. 备件购买

官方原装备件商城，确保购买到正品配件。

6. 服务网点查询

全球各地均可查询授权服务网点的具体位置，同时还能查看各网点的营业时间以及联系方式。

7. 使用手册下载

所有产品的电子版说明书均可免费下载。

8. 延保服务

在线购买延长保修服务，部分高端产品可升级至意外损坏保修。

建议访问方式：

官网首页底部的"支持"链接

直接访问

通过惠普支持助手APP跳转

注意事项：

需要注册惠普账户以使用完整服务

保修服务需提供购买凭证

建议使用产品的完整型号进行搜索

非官方渠道购买的产品可能无法享受完整保修

该网站支持多语言转换功能，并且持续全天候提供服务，因此它成为了解决惠普产品问题的首选官方渠道。