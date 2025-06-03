下载惠普官方APP时，请用户优先选择以下官方认可的途径，以便获取安全、可信的正版软件：，同时，这样做也能确保用户获得的是官方认证的应用程序。

1. 惠普中国官方网站

用户可登录惠普中国官方网站（网址：/cn），通过“支持”或“下载”板块查找相应的移动应用。官网上有HP Smart、HP Print Service Plugin等多种官方应用的下载链接。

2. 官方应用商店

苹果应用商店中，您可以输入“HP Smart”或者搜索惠普官方的其他应用程序。

华为应用市场：搜索"惠普打印服务插件"等关键词

小米应用商店：可找到惠普打印机相关应用

OPPO/vivo应用商店：同样提供官方认证的惠普应用

3. 第三方安全平台

腾讯应用宝、360手机助手等知名第三方平台同样提供经过审核的惠普官方应用程序，用户在下载时务必注意识别"官方"这一标识。

注意事项：





不要通过不明来源的链接下载

安装时注意查看应用发布者是否为"HP Inc."

定期更新应用以获得最新功能和安全补丁

部分打印机型号需要配套特定的APP

常见惠普官方APP：

1. HP Smart：打印机设置、扫描和打印一体化工具

HP打印服务插件：适用于安卓操作系统的打印功能组件

3. HP支持助手：一款用于设备检测与提供支持的软件工具。

4. HP ePrint：移动打印解决方案

若下载过程中遇到困难，请拨打惠普官方客服电话寻求协助。