《Windows 7 原版系统详解》

2009年，微软推出了备受欢迎的Windows 7操作系统，这个系统通常被称作原版系统，它指的是微软官方直接发行、未经任何改动过的ISO镜像文件。原版系统拥有以下几个明显的特点：，，。

1. 系统纯净度

原版系统不包含额外的软件或驱动，其设计较为简洁。采用原版系统有助于保证系统稳定运行，同时也能降低系统受到恶意软件或捆绑软件侵害的风险。

2. 版本选择

Windows 7原版包含多个版本：

家庭普通版

家庭高级版

专业版

旗舰版

企业版

各版本在功能和授权方面有所不同。

3. 获取途径

MSDN订阅用户可下载

微软官方授权经销商

零售光盘

4. 系统优势

(1) 资源占用低

(2) 操作界面直观

(3) 兼容性好

(4) 稳定的系统架构

5. 注意事项

(1) 安装后需要激活

(2) 需自行安装驱动程序

(3) 安全更新已停止

(4) 建议安装杀毒软件

6. 安装要求

1GHz或更高处理器

1GB内存

16GB可用硬盘空间





支持DirectX 9的显卡

Windows 7虽然已经没有了主流技术的支持，不过它的运行依然稳定，而且界面设计也颇受大家喜爱，在一些特定场合下，它依然很受欢迎。鉴于此，我们向用户推荐，最好是通过正规途径获取正版操作系统，并且要重视采取相应的安全防护措施。