win7系统官方网站

微软公司开发的Windows 7操作系统颇受欢迎，即便官方的维护服务已经停止了很长时间，仍有大量用户持续使用。以下是一些关于Windows 7官方站点及有关资料的要点：

1. 微软官方下载渠道

目前，微软的官方网站已经不再提供Windows 7官方ISO镜像的下载服务。用户可以采取以下几种途径来获取所需镜像：

使用TechNet或MSDN订阅账户（如有）

通过正规零售渠道购买盒装版

从可信赖的第三方网站获取（注意安全验证）

2. 官方支持状态

微软于2020年1月14日公布了一项决定，即终止对Windows 7的扩展支持。这一决定表明：

不再提供安全更新

不再提供技术支撑

不再发布软件更新

部分新硬件可能无法兼容

3. 升级建议

微软建议用户升级到Windows 10/11以获得：

持续的安全更新

更好的硬件兼容性

现代功能支持

4. 企业用户特别说明





一些企业客户能够通过购买ESU（扩展安全更新）来获得额外的安全补丁支持，但遗憾的是，这种服务已经在2023年1月份被正式终止。

5. 官方网站资源

尽管Windows 7的专用页面已经停止了服务，但用户依然可以在微软的官方网站上查找到相应的资料。

历史文档

升级指导手册

6. 安全注意事项

继续使用Windows 7的用户应当：

安装可靠的第三方杀毒软件

避免使用IE浏览器

谨慎下载和安装软件

定期备份重要数据

7. 替代方案

可以考虑选用Linux的一个发行版本，例如Ubuntu，这样的系统在旧设备上的兼容性较好，而且会不断推出新的版本。